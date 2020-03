BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenminister beraten am Montag (11.00 Uhr) über die Rückholaktionen für Hunderttausende EU-Bürger, die wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandet sind. Zugleich soll es in der Videoschalte um die geopolitischen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gehen. Für Deutschland nimmt Außenminister Heiko Maas an den Gesprächen teil.



Deutschland hatte wegen der Corona-Krise die größte Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik gestartet. Bis Freitag wurden zusammen mit den Reiseveranstaltern und der Lufthansa bereits 96 000 Touristen zurückgeholt. Es sei mittlerweile davon auszugehen, dass es um bis zu 200 000 deutsche Touristen im Ausland gehe, sagte Maas. Auch die EU bemüht sich, Menschen aus anderen Weltregionen zurück nach Europa zu bringen.



Die diplomatische Arbeit an anderen Krisen wie den Konflikten in Syrien und Libyen war wegen der Coronavirus-Pandemie zuletzt in den Hintergrund geraten. Nun kümmere man sich hauptsächlich um den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die geplante EU-Mission zur Durchsetzung des UN-Waffenembargos gegen Libyen soll bei den Gesprächen am Montag dennoch eine Rolle spielen./wim/DP/he