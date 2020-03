FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. März TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Innogy, Jahreszahlen 08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen 08:30 DEU: Helma Eigenheimbau, Jahreszahlen (detailliert) 13:00 DEU: Volkswagen Financial Services, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Fresenius Medical Care (FMC) Geschäftsbericht 2019 DEU: Hypoport, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 03/20 13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index (CFNAI) 02/20 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/20 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Webkonferenz Berenberg Bank: "Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Kapitalmärkte" 12:30 DEU: Pk Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bundesfinanzminister Scholz zum Nachtragshaushalt 2020 und zur Reaktion auf die Corona-Krise ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi