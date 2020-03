Sehr geehrte Damen und Herren, in den USA führen die nun zahlreicher durchgeführten Tests zu der Erkenntnis, dass deutlich mehr Bürger mit Corona infiziert sind als bisher bekannt. Das hat nun auch dort immer stärkere Einschnitte zufolge. Im Wochenvergleich büßte der Dow Jones mehr als 17 Prozent ein. Der Nasdaq gab mehr als zwölf Prozent ab. Der S&P 500 nahezu 15 Prozent. Die so immens wichtige Supportmarke des DAX 30 bei 8.152 hat nun fünfmal in Folge gehalten. Auch zum heutigen Wochenstart wird ...

