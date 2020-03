Das ist die augenblickliche Analyse von Virologen und Mathematikern, die in einer sehr eindrucksvollen Grafik von N.TV am 21.3. abgebildet worden ist. Die Konsequenzen daraus versuchen wir in dieser Woche in unseren Briefen einzuteilen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!