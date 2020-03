HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2019 und zieht Jahresprognose zurückDGAP-Ad-hoc: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Dividende/Prognose HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2019 und zieht Jahresprognose zurück23.03.2020 / 07:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2019 und zieht Jahresprognose zurückLehrte, 23. März 2020 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat heute auf ihrer IR-Website (www.ir.helma.de) den Geschäftsbericht 2019 veröffentlicht und bestätigt darin die am 04.03.2020 in einer Corporate News bekannt gegebenen Rekordzahlen. Basierend auf diesem Ergebnis ist für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,85 EUR je Aktie vorgesehen. Mehr als die Hälfte des Gewinns wird wie in den Vorjahren zur weiteren Stärkung des Eigenkapitals verwendet.Trotz bester Voraussetzungen in Bezug auf den Auftragsbestand, welcher zum Geschäftsjahresende um 18 % über dem Vorjahreswert lag, und einer sehr vielversprechenden Projektpipeline sieht sich HELMA aufgrund der jüngsten Entwicklungen um die COVID-19-Pandemie gezwungen, die Unternehmensprognose zurückzuziehen.So unterliegt HELMA wie die gesamte Baubranche potenziell den Folgen, welche die COVID-19-Pandemie und die in diesem Zusammenhang vorgenommenen weltweiten Maßnahmen auf die Wirtschaft haben. Die sich abzeichnende negative wirtschaftliche Entwicklung und die sich daraus ergebenden Folgen werden auch das operative Geschäft von HELMA beeinträchtigen. Wie genau, lässt sich voraussichtlich erst im Laufe des Jahres näher absehen. Aktuell geht der Vorstand der Gesellschaft weiterhin davon aus, dass auch in 2020 ein deutlicher Jahresüberschuss erwirtschaftet wird. Die ursprünglichen Erwartungen wie sie noch bei Aufstellung des Jahresabschlusses bestanden und folglich im Geschäftsbericht 2019 enthalten sind, werden aktuell jedoch nicht mehr für realistisch erachtet.IR-Kontakt: Gerrit Janssen, Vorstandsvorsitzender Tel.: +49 (0)5132 8850 221 E-Mail: ir@helma.de23.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG Zum Meersefeld 4 31275 Lehrte Deutschland Telefon: +49 (0)5132/8850-221 Fax: +49 (0)5132/8850-111 E-Mail: info@helma.de Internet: www.helma.de ISIN: DE000A0EQ578 WKN: A0EQ57 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1003717Ende der Mitteilung DGAP News-Service1003717 23.03.2020 CET/CEST