BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP hat angemahnt, die Einschränkungen für die Freiheit der Menschen in der Corona-Krise regelmäßig zu überprüfen. Das nun beschlossene sogenannte Kontaktverbot sei "notwendig zum Schutz von Leib und Leben", sagte FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Freiheitsrechte dürften aber nur verhältnismäßig eingeschränkt werden.



"Insofern muss jetzt ausgewertet werden, im Dialog mit der Wissenschaft, welche Maßnahmen bringen den gewünschten Effekt, und sind wie lange notwendig." Auch im Bundestag wolle die FDP "sehr genau darauf schauen", dass Freiheitseinschränkungen nur befristet vorgenommen würden und dann wieder auf den Prüfstand kämen.



Bund und Länder hatten am Sonntag ein Kontaktverbot beschlossen. Bundesweit werden Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Schließen müssen zudem alle Restaurants sowie Dienstleistungsbetriebe mit enger körperlicher Nähe wie Friseure, Massagepraxen oder Kosmetikstudios. Die verschärften Regeln sollen für mindestens zwei Wochen gelten.



Mit Blick auf die geplanten milliardenschweren Wirtschaftsnothilfen der Bundesregierung sagte Teuteberg, es sei "viel Richtiges beschlossen worden". Zusätzlich brauche es aber die Möglichkeit von Steuerrückerstattungen aus der Umsatzsteuer des vergangenen Jahres für Unternehmen, um ihnen in der Krise "Luft zum Atmen zu geben"./ted/DP/zb