Knorr-Großaktionär Heinz Hermann Thiele kaufte in den letzten Tagen 10 % an Lufthansa. So macht man das! 95 % aller LH-Flieger stehen im Moment am Boden. Das Hochfahren wird Wochen und Monate benötigen. Dafür ist LH so preiswert wie noch nie in den vergangenen 30 Jahren. Jeweils gemessen an dem dahinterstehenden Grundumsatz des LH-Konzerns. Keine Frage: Natürlich kann die Lufthansa zeitweilig in Liquiditätsprobleme fliegen. Dafür steht die Garantie des Bundes.



