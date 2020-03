Nachdem Boeing bereits vor Kurzem angekündigt hatte, seine Dividenden-Zahlungen auszusetzen, folgte am heutigen Montag nun auch der europäische Konkurrent Airbus. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern kündigte an, wegen der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für das laufende Jahr zu streichen. Zudem werde der Dividendenvorschlag für das Jahr 2019 zurückgenommen, teilte das Unternehmen am Montag in Toulouse mit. Mit einer neuen Kreditlinie über 15 Milliarden Euro sichert sich Airbus zudem weitere Liquidität. ...

