DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Zur Eindämmung des Coronavirus soll bis zum 19. April ein bundesweites Kontaktverbot gelten. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder nach einer gemeinsamen Telefonkonferenz am Sonntagnachmittag geeinigt, wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet erklärte. Ansammlungen von mehr als zwei Menschen sollen demnach grundsätzlich verboten werden. Ausgenommen sind Familien und Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben. "Das Entscheidende ist, Kontakte mit anderen, in Gruppen, erst recht größere Begegnungen, zu unterbinden", sagte Laschet. Bund und Länder würden nun gemeinsam handeln, "mit unterschiedlichen Akzenten", die regional verschieden ausformuliert werden könnten, erklärte Laschet. "Der große Konsens ist das Kontaktverbot." Dieses werde durchgesetzt durch die örtlichen Ordnungsämter und die Polizeien der Länder. Der NRW-Ministerpräsident sprach von "null Toleranz gegen Rechtsbruch". Es drohen Bußgelder bis zu 25.000 Euro und sogar Haftstrafen. Ausnahmen von dem Kontaktverbot sollen weiterhin gelten, etwa für Einkäufe, Arztbesuche oder den Gang zur Apotheke. Auch "zwingende berufliche Gründe" nannte Laschet sowie die Teilnahme an Beerdigungen. Eine generelle Ausgangssperre, die nun von vielen gefordert werde, hätten Bund und Länder für nicht geeignet gehalten. Nicht das Verlassen der Wohnung sei die Gefahr, sondern soziale Kontakte, so der CDU-Politiker. Der Entschluss sei gefallen, weil "immer noch viel Unvernunft" herrsche.

TAGESTHEMA II

Um das geplante gigantische Hilfsprogramm in den USA gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise ist ein heftiges Tauziehen entstanden. Bei einer ersten Abstimmung im Kongress scheiterte das bis zu 2 Billionen Dollar (1,869 Billionen Euro) schwere Maßnahmenpaket am Sonntag vorerst am Widerstand der Demokraten. Die Opposition kritisierte, dass das Vorhaben zu kurz greife und Arbeitnehmer nicht ausreichend schütze. In dem Votum im Senat ging es um Verfahrensfragen. Nur 47 der 100 Mitglieder der Kongresskammer stimmten dafür, eine weitere Behandlung des Gesetzesvorhabens zu ermöglichen, ebenso viele Senatoren votierten dagegen. Die Republikanische Partei von Präsident Donald Trump stellt im Senat zwar die Mehrheit, hat aber nur 53 Sitze. Damit das Corona-Hilfsprogramm seinen weiteren parlamentarischen Gang nehmen kann, sind 60 Ja-Stimmen erforderlich und damit auch Stimmen der Demokraten. Nach dem vorläufigen Scheitern des Vorhabens gingen die Verhandlungen zwischen den Parteien und mit der Regierung weiter.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Innogy SE, Jahresergebnis, Essen

08:00 DE/Traton SE, Jahresergebnis, München

08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, ausführliches Jahresergebnis und Veröffentlichung

Dividendenvorschlag, Lehrte

Im Laufe des Tages:

- DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Geschäftsbericht 2019, Bad Homburg

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Cropenergies AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) PROGNOSE: -13,0 zuvor: -6,6

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

12:00 BE/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 1,5 bis 3,0 Mrd EUR, davon: 0,50-prozentige Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 0,10-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2030 1,70-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juni 2050

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 8.475,00 -1,36 S&P-500-Future 2.208,90 -3,48 S&P-500-Indikation 2.222,75 -2,53 Nasdaq-100-Indikation 6.791,00 -2,26 Nikkei-225 16.887,78 2,02 Schanghai-Composite 2.677,98 -2,46 +/- Ticks Bund -Future 170,39 -24 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 8.928,95 3,70 DAX-Future 8.577,50 0,91 XDAX 8.611,45 0,87 MDAX 19.521,15 5,18 TecDAX 2.349,03 3,34 EuroStoxx50 2.548,50 3,85 Stoxx50 2.500,07 1,42 Dow-Jones 19.173,98 -4,55 S&P-500-Index 2.304,92 -4,34 Nasdaq-Comp. 6.879,52 -3,79 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,67 +191

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Zuversichtlicher als sonst gehen Händler am Montag in die neue Handelswoche. Der DAX wird zwar wieder rund 300 Punkte leichter im 8.300er-Bereich erwartet, dies sind aber geringere Abschläge als in den vergangenen Wochen. "Wichtigster erster Schritt für eine Bodenbildung ist ein Rückgang der absurden Volatilität", sagt ein Händler. Sie war an den Aktienbörsen in Europa auf über 80 Prozent und damit Allzeithochs gesprungen. Selbst Schnäppchenjäger greifen in solchen Zeiten nicht zu, da sie befürchten müssen, aufgrund der Kursausschläge nach dem Kauf sofort ins Minus zu rutschen. Mit Kursbelastungen bis zum Mittag muss allerdings gerechnet werden, da Montag der Liefertag für den Großen Verfall vom Freitag ist. Stützend wirken die zahlreichen Konjunkturpakete weltweit, die nun die Notenbanken ergänzen. Belastungen für das Sentiment sind natürlich jederzeit weiter zu erwarten.

Rückblick: Die jüngsten Konjunkturstimuli von Staaten und Notenbanken als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie sorgten für eine Ausweitung der fragilen Erholung nach den schweren Verlusten zuvor. In Mailand stiegen BPER Banca um 11,7 Prozent, nachdem sich das Geldhaus mit Intesa Sanpaolo auf einen neuen deutlich niedrigeren Übernahmepreis für Teile des Intesa-Filialnetzes geeinigt hatte, sofern Intesa die Übernahme von UBI Banca gelingt. Norwegian Air Shuttle profitierten nur kurz von einem Rettungspaket, verloren dann aber 7 Prozent. Anleger zweifelten offenbar daran, dass die Airline zu retten ist. SAS legten in Stockholm um 6,9 Prozent zu. Norwegen hat zur Rettung der Luftfahrtbranche des Landes bis zu 6 Milliarden Kronen (rund 504 Millionen Euro) bereitgestellt. Die Hälfte davon soll an Norwegian Air gehen. Der skandinavische Konkurrent SAS soll 1,5 Milliarden Kronen bekommen, die restlichen 1,5 Milliarden gehen an die Regionalfluggesellschaft Wideroe und andere norwegische Fluggesellschaften.

DAX/MDAX/TECDAX

Weiter erholt - Zum großen Verfalltag gab es teils erratische Kursbewegungen bei Einzelwerten. Siemens schossen um 10 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen die Nachfolge an der Spitze geklärt hat. Fresenius sprangen um 10,8 Prozent, während FMC 3,7 Prozent tiefer schlossen. "Der Spread zwischen beiden war in den letzten zwei Wochen deutlich auseinandergelaufen, weil man bei Fresenius Angst vor Klinikverstaatlichungen in Spanien hatte", sagte ein Händler. Da Fresenius dies nun dementiert habe, hole der Aktienkurs wieder auf. Allianz erholten sich um 10,4 Prozent. Der Versicherer gilt als vergleichsweise gering direkt exponiert gegenüber der Coronakrise. Die Aktie litt zuletzt aber dennoch unter den Verwerfungen an den Finanzmärkten. Osram machten einen Satz von fast 40 Prozent auf 31,00 Euro. Hier trieb die Aussage des Übernehmers AMS, wie geplant im zweiten Quartal mit dem Angebot erfolgreich zu sein. AMS bietet 41 Euro je Aktie. Rheinmetall stiegen rund 21 Prozent. Hier trieb auch eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Encavis gewannen 15 Prozent. Das Unternehmen sieht sich von der Krise unbelastet und bestätigte die mittelfristigen Wachstumsziele. Nach Stellung eins Insolvenzantrags brachen Vapiano um fast 45 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Im schwachen nachbörslichen Handel im Sog fallender Kurse an der Wall Street, bewegten erneut Unternehmensnachrichten rund um die Coronavirus-Pandemie die Einzelkurse. Der Ingenieurdienstleisters Bertrandt zog wegen der Krise die Prognose für das Geschäftsjahr 2019/2020 zurück. Die Aktie gab darauf bei Lang & Schwarz um 3,7 Prozent nach. Deutsche Beteiligungs AG wurden gut 4 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hatte am Abend mitgeteilt, dass es negative Auswirkungen der Corona-Pandemie auf seine Portfoliounternehmen und den Nettovermögenswert sieht. Deswegen wurde auch der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/2020 gekappt. Im Xetra-Handel zuvor war die Aktie nach einem sehr festen Start im Verlauf um über 6 Prozent zurückgefallen. Sixt Leasing kamen um 1,8 Prozent zurück. Das Unternehmen erreichte im vergangenen Jahr zwar die gesenkten Gewinnziele, geht für dieses Jahr wegen der Coronavirus-Krise und der bisherigen Geschäftsentwicklung aber von einem Ergebnis "deutlich" unter Vorjahr aus. Progress-Werk Oberkirch machten dagegen 1,6 Prozent gut. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, für 2019 keine Dividende auszuschütten, um so die Liquidität zu verbessern. Der Vorstand will deshalb auf 10 Prozent seiner Festbezüge für 2020 verzichten.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 23, 2020 02:30 ET (06:30 GMT)

Sehr schwach - Die am Donnerstag eingeleitete Erholung fiel nach einer anfänglichen Fortsetzung wieder in sich zusammen. In einem erneut sehr volatilen Handel zum großen Verfalltag wirkten die frühen Kursgewinne bereits fragil und gingen endgültig verloren als die Nachricht über die Ticker lief, dass der Gouverneur von New York die Arbeitnehmer dazu aufgerufen hat, von nun an möglichst zuhause zu bleiben. Dies dürfte vielen Anlegern noch einmal vor Augen geführt haben, wie prekär die Situation rund um die Coronavirus-Krise ist, und zugleich die Neigung verstärkt haben, vor dem Wochenende auf Nummer sicher zu gehen und Positionen glattzustellen. Die diversen Maßnahmen der US-Notenbank und anderer Notenbanken zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sorgten somit nur vorübergehend für etwas Zuversicht. Auch die massiven Ausgabenprogramme der Regierungen konnten die Gemüter angesichts rasant weiter steigender Infiziertenzahlen nicht beruhigen. AT&T knickten um 8,7 Prozent ein. Der Telekomkonzern hatte ein erst vor kurzem angekündigtes Aktienrückkaufprogramm wegen der Pandemie wieder abgeblasen. A&T will so die eigene finanzielle Flexibilität verbessern. Der Kurs von Genmark Diagnostics sprang um 30 Prozent nach oben, nachdem die US-Gesundheitsbehörde einen Test auf das Coronavirus in einem beschleunigten Verfahren zugelassen hatte.

Am US-Anleihemarkt fielen die zuletzt stark gestiegenen Renditen massiv zurück. Hierbei spielten die angekündigten zusätzlichen Anleihekäufe der US-Notenbank die entscheidende Rolle. Die Zehnjahresrendite sackte um 26 Basispunkte auf 0,89 Prozent ab. Gestützt haben dürfte daneben die Flucht in den sicheren Anleihehafen, nachdem sich die Stimmung am Aktienmarkt wieder massiv eingetrübt hatte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0756 +0,91% 1,0658 1,0697 -4,1% EUR/JPY 118,02 -0,31% 118,38 119,11 -3,2% EUR/CHF 1,0550 +0,19% 1,0530 1,0541 -2,8% EUR/GBP 0,9197 -0,37% 0,9231 0,9109 +8,7% USD/JPY 109,74 -1,21% 111,08 111,35 +0,9% GBP/USD 1,1695 +1,30% 1,1545 1,1743 -11,8% USD/CNH 7,1176 -0,20% 7,1315 7,1362 +2,2% Bitcoin BTC/USD 5.928,51 1,100 5.864,01 6.506,01 -17,8%

Der Dollar kam nach den kräftigen Gewinnen im bisherigen Wochenverlauf zunächst zurück, im Handelsverlauf drehte die Stimmung aber wieder und der Dollar-Index zeigte zuletzt ein Plus von 0,1 Prozent. Der Euro kostete 1,0666 Dollar und ging damit nahe dem Tagestief ins Wochenende. Der Greenback dürfte laut Marktbeobachtern zum einen von seinem Ruf als sicherer Hafen profitiert haben, daneben aber auch von einer zuletzt in manchen Ländern befürchteten Knappheit an Dollar-Liquidität.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 22,90 22,63 +1,2% 0,27 -61,8% Brent/ICE 26,41 26,98 -2,1% -0,57 -59,2%

Dramatisch ging es erneut am Ölmarkt zu. Der Preis der US-Sorte WTI brach um über 8 Prozent ein auf 23,84 Dollar. Analyst Marshall Steeves von IHS Markit begründete den neuerlichen Einbruch mit einem zu erwartetenden starken Nachfrageeinbruch angesichts der Nachrichten über Ausgangssperren und Reisewarnungen. Zudem flute Saudia-Arabien weiter den Markt mit Öl im Streit mit Russland um Förderkürzungen. Gleichwohl hielt sich Brentöl deutlich besser mit einem Minus von lediglich knapp 4 Prozent. Hier könnte die Ankündigung der USA noch gestützt haben, sich notfalls in den Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien einzumischen. Das US-Öl verzeichnete auf Wochensicht einen Einbruch von 29 Prozent, das ist der stärkste Rückgang seit 1991.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.492,00 1.488,80 +0,2% +3,20 -1,7% Silber (Spot) 12,60 12,36 +2,0% +0,24 -29,4% Platin (Spot) 624,75 609,15 +2,6% +15,60 -35,3% Kupfer-Future 2,06 2,18 -5,4% -0,12 -26,5%

Gold machte wieder etwas Boden gut. Die Feinunze verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 1.4881 Dollar. Einige Akteure hätten den jüngsten Preisverfall zum Wiedereinstieg genutzt, hieß es. Der Goldpreis, der vor etwa zwei Wochen noch auf einem Mehrjahreshoch knapp oberhalb von 1.700 Dollar notierte, hat sich von diesem um rund 200 Dollar nach unten entfernt. Auch der etwas leichtere Dollar stützt den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- EU-DEFIZITREGELN

Wegen der Corona-Krise will die EU-Kommission in einem nie dagewesenen Schritt die europäischen Regeln für Haushaltsdefizite der Mitgliedstaaten bis auf Weiteres aussetzen. Erstmalig aktiviere die Behörde "die allgemeine Ausweichklausel" im EU-Stabilitätspakt, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

GESETZESPAKET DEUTSCHLAND

Das Gesetzespaket der Bundesregierung zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus soll noch am kommenden Freitag im Bundesrat beschlossen werden. Das sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet nach einer Telefonkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten.

- GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt auf 6,5 Prozent.

- GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank ergreift weitere Maßnahmen um die Auswirkungen der Coronavirus-Krise einzudämmen und wird nun auch Kommunalschuldverschreibungen mit einem guten Rating im Rahmen der neuen Kreditfazilität akzeptieren, die in dieser Woche vorgestellt wurde.

- GRIECHENLAND

Wegen der Corona-Krise verhängt nun auch Griechenland eine landesweite Ausgangssperre. Die Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie trete am Montag in Kraft, sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Sonntag in einer Fernsehansprache.

- GROßBRITANNIEN

schließt nun auch alle Restaurants, Cafés, Bars, Clubs, Theater und Freizeiteinrichtungen. Die betroffenen Betriebe sollten "so schnell wie möglich" ab Freitagabend schließen, sagte Premierminister Boris Johnson. Nur die Ausgabe von Essen zum Mitnehmen sei weiterhin erlaubt. Die britische Regierung war wegen ihres lange Zeit zögerlichen Umgangs mit der Corona-Krise heftig kritisiert worden.

- ITALIEN

In Italien sind innerhalb von 24 Stunden 627 weitere Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Zahl der Corona-Toten in dem Land stieg damit nach Angaben des Zivilschutzes bis Freitag auf insgesamt mehr als 4.000. Die Zahl der bestätigten Infektionen erhöhte sich um fast 6.000 auf etwas über 47.000.

Die italienische Regierung hat im Kampf gegen das Coronavirus die Schließung aller "nicht lebensnotwendigen" Unternehmen und Fabriken beschlossen.

- SCHWEIZ

Die Schweizer Regierung hat die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus weiter verschärft, plant aber zunächst keine Ausgangssperren wie in anderen europäischen Ländern.

- USA

US-Präsident Donald Trump erwägt derzeit keine landesweite Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Pandemie. "Ich denke nicht, dass wir das jemals für notwendig halten werden", sagte Trump. Es gebe zwar "Hotspots" wie die Bundesstaaten Kalifornien und New York; viele andere US-Regionen hätten aber nicht "das gleiche Problem".

- VEREINIGTE ARABISCH EMIRATE

untersagen wegen der Corona-Pandemie alle Passagierflüge im Land. Sämtliche Passagierflüge in die Emirate und hinaus sind ab Mittwoch für mindestens zwei Wochen abgesagt, so staatliche Nachrichtenagentur WAM am Montag.

- BANKENSEKTOR

Die EZB kommt den direkt von ihr beaufsichtigten Großbanken bei der regulatorischen Behandlung von Krediten entgegen, deren Rückzahlung infolge der Corona-Krise gefährdet ist. Unter anderem will sie sich flexibel bei der Frage zeigen, ob sie die Bedienung von Schulden als "unwahrscheinlich" einstuft, wenn die Banken die eigens hierfür eingerichteten staatlichen Kreditgarantien beantragen.

- CHEMIEBRANCHE / DESINFEKTIONSMITTEL

Chemiehersteller und Apotheken wollen gemeinsam die Notfallversorgung von Krankenhäusern mit Desinfektionsmitteln verbessern. Die Hilfsaktion soll Mitte dieser Woche umgesetzt werden, erklärten der Verband der Chemischen Industrie (VCI) und der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA).

- KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Mit einem massiven Einbruch der Konjunktur wegen der Coronakrise rechnet die Bundesregierung für 2020. Die Wirtschaft könnte um 5 Prozent einbrechen, berichtet die "Bild am Sonntag". Dies gehe aus den Berechnungen für den Nachtragshaushalt von Bundesfinanzminister Olaf Scholz hervor.

- KONJUNKTURPAKET AUSTRALIEN

Die australische Regierung hat ein umfassendes Hilfspaket wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie angekündigt. Dieses habe einem Umfang von 66 Milliarden australischen Dollar (fast 36 Milliarden Euro), kündigte Finanzminister Josh Frydenberg am Sonntag an.

ÖLFÖRDERUNG USA

Laut dem Ölfelddienstleister Baker Hughes ist die Zahl der aktiven US-Ölförderstellen in der zurückliegenden Woche deutlich gesunken um 19 auf 664. Vorangegangen waren in den beiden Vorwochen jeweils nur geringe Veränderungen.

OLYMPIA

Kanada will wegen der Corona-Pandemie keine Sportler zu den Olympischen Sommerspielen sowie den Paralympischen Spielen in Tokio entsenden, wenn diese wie bislang geplant im Sommer stattfinden.

INDEXÄNDERUNGEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 23, 2020 02:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.