Am deutschen Aktienmarkt deuten sich am Montag nach zwei Handelstagen mit einer Stabilisierung wieder deutliche Verluste an. Der Broker IG taxierte den DAX knapp zwei Stunden vor Start des Xetra-Haupthandels auf 8.501 Punkte und damit 4,8 Prozent unter dem Schlussstand vom Freitag. Zeitweise waren die Indikationen zuvor aber auch schon mit mehr als sieben Prozent im Minus.Damit bewegt sich der Leitindex wieder in Richtung des Corona-Crash-Tiefs von 8.255 Punkten von Anfang vergangener Woche. Börsianer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...