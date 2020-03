BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere Spielerberater erwarten nach Angaben des "Kicker" in nächster Zeit rückläufige Transferausgaben im internationalen Fußball. Sascha Empacher sagte in dem Fachmagazin "einen mageren Transfermarkt mit vielen ablösefreien Spielern und günstigen Talenten, aber eher keinen Transfer über 100 Millionen Euro" voraus. Der für die Agentur Spocs tätige Berater kann sich vorstellen, dass wegen der Corona-Krise "die Ablösen sich temporär halbieren oder auf ein Drittel fallen werden". Der Berater Jörg Neubauer erwartet zunächst "Einschnitte", aber später eine Normalisierung. "Der Mensch verfällt schnell wieder in alte Gewohnheiten. Und so kann es auch sein, dass sich Dinge wieder einpegeln, wie sie jetzt waren", sagte er dem "Kicker"./mrs/DP/zb