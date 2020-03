Auch wenn die Aktie am Freitag als einer der meistgehandelten Werte um mehr als 6 Prozent zulegte. Lufthansa-CEO Spohr zieht bereits staatliche Hilfe in Betracht, sollte die Krise über mehrere Wochen und Monate andauern. Schwer wiegt auch die Senkung des Kreditniveaus durch die Ratingagentur Moody's. Diese stuft die Kreditwürdigkeit der Airline nun bei Ba1 und somit im Non-Investment-Bereich ein. Damit kommt die Lufthansa für viele Fonds nicht mehr in Frage und muss Kreditgebern höhere Risikoprämien ...

