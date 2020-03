Zeitweise waren am Donnerstag und Freitag Kurse von 2,45 Euro möglich. Am Ende rund 3,60 Euro. Das ergab Bewertungen in einem Mittelwert von weniger als 2 Mrd. Euro für den größten Touristikkonzern der Welt. Natürlich hat auch er Probleme ähnlich LH und stellt teilweise alle Destinationen ein. Wie genau die Einschnitte ausfallen, wird von Tag zu Tag neu überprüft, aber es ist natürlich nur eine vorübergehende Pause. Mutige greifen auch hier zu!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

TUI-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de