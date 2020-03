FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt sind die Renditen am Montag im frühen Handel gefallen. Marktbeobachter verwiesen auf den politischen Streit in den USA um das Hilfsprogramm im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise. Dieser belaste die internationalen Finanzmärkte und sorge für eine tendenziell stärkere Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen wie Bundesanleihen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future wurde im frühen Handel bei 170,75 Punkten gehandelt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,36 Prozent.



In Washington sind Verhandlungen über ein Coronavirus-Konjunkturpaket ins Stocken geraten. Die Demokraten im US-Senat blockierten das federführend von Republikanern erstellte Paket am Sonntagabend (Ortszeit). Obwohl beide Seiten seit Freitag über die Details des Pakets verhandelten, gab es immer noch größere Differenzen.



Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank bleiben die Hilfsprogramme der Regierungen im Kampf gegen die Virus-Krise das große Thema am Rentenmarkt. "Angesichts der zahlreichen Pakete auf EU-, nationaler und regionaler Ebene mit direkten Unterstützungen, Kredit- und Garantiezusagen bleibt die Unsicherheit über die Refinanzierung nach wie vor groß", sagte Commerzbank-Analyst Rainer Guntermann./jkr/bgf/mis