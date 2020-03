Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den internationalen Rentenmärkten kam es zuletzt zu einem deutlichen Anstieg der Kapitalmarktzinsen, so Ulf Krauss von der Helaba.Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sei zeitweise auf 1,25% geklettert, nachdem am 9. März bei 0,4% ein historisches Tief markiert worden sei. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei zwischenzeitlich auf -0,2% gestiegen. Dies habe Kursverluste von rund 6% innerhalb von nur zehn Tagen bedeutet. Die Entwicklung sei insbesondere auf den Anstieg der Risikoprämie für Staatsanleihen zurückzuführen gewesen. Ein anderer Grund sei der erhöhte Liquiditätsbedarf in der Krise gewesen, der den Ausverkauf beschleunigt habe. Einen gewissen Anteil an den gestiegenen Renditen habe aber auch die ausgebliebene Zinssenkung der EZB. Anders als bei den letzten Krisen 2008/09 und 2011 hätten die Erwartungen bezüglich der Geldpolitik zuletzt einen völlig anderen Verlauf genommen. Statt weiter zu sinken, hätten die Geldmarktsätze an den Terminmärkten zuletzt sogar spürbar zugelegt. Diese Entwicklung dürfte der EZB kaum ins Konzept passen, sodass das Thema Zinssenkung nach Erachten der Analysten der Helaba noch nicht zu den Akten gelegt werden könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...