Pirna (ots) - Die DENQBAR GmbH ist ein kompetenter und erfahrener Hersteller und Vertreiber von hochwertigen und robusten Baumaschinen. Durch den ständigen Ausbau der DENQBAR Baumaschinen-Sparte wurde das Unternehmen in den letzten 10 Jahren zu einem der führenden Anbieter in Deutschland. Langjährige Expertise und Innovationskraft führen dazu, dass DENQBAR seine Baumaschinen ständig im Sinne der Kunden verbessert und darüber hinaus Produktneuheiten entwickelt.Die Eckpfeiler der DENQBAR Baumaschinen bilden die zahlreichen Rüttelplatten-Modelle. Dieses Segment erhält nun dem DENQBAR Vibrationsstampfer DQ-0285 ein weiteres Familienmitglied. Dieser eignet sich besonders für Einsätze auf kleineren Baustellen, in Gräben und beengten Flächen. Auch Verdichtungsarbeiten bis direkt an die Hauswand o. ä. sind kein Problem.Ebenfalls brandneu im Programm sind die beiden DENQBAR Mini Dumper Modelle DQ-0289 und DQ-0290. Mit ihnen lassen sich riesige Mengen Erde, Schutt, Steine, Holz, Kies oder Baumaterialien schnell und einfach über weite Strecken transportieren. Mit Nutzlasten von 300 kg bzw. sogar 500 kg hat die DENQBAR GmbH ihre Stellung als namhafter Baumaschinenspezialist auf dem deutschen Markt weiter gefestigt.Selbstverständlich haben auch die neuen Produkte dasselbe ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis, für das die starke Marke DENQBAR seit jeher bekannt ist. DENQBAR - so wird's was!Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.denqbar.com/baumaschinen/mini-dumper/ oder https://www.denqbar.com/blog/Jetzt-Neu-Die-DENQBAR-Mini-Dumper/b-302/Über die DENQBAR GmbHDurch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige - Produkte hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativen Namen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 350.000 zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilen Stromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie, Gartenhäcksler, Mini Dumper und Hochdruckreiniger ist das Unternehmen mit Sitz im sächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.DENQBAR - So wird's was! www.denqbar.com (http://www.denqbar.com)Pressekontakt:William GüttlerÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 3501 / 7929830Fax: +49 (0) 3501 / 7929574william.guettler@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109234/4554087