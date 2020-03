Auch die BASF-Aktie wurde in letzter Zeit arg gebeutelt. Am Freitag gelang der BASF jedoch mit dem Gesamtmarkt eine leichte Erholung - und diese scheint auch bitter nötig, ist der Kurs der BASF-Aktie doch von rund 70 Euro im November 2019 bis auf das jüngste Tief am Montag bei 37,46 Euro eingebrochen. Als eine der meistgehandelten Aktien kletterte die BASF am Freitag um 2,1 Prozent auf nunmehr 41 Euro. EUWAX Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...