Sonntag , 22. März 2020, Hausarrest Tag 8 Liebes Tagebuch! Dieser Sonntag ist so verlaufen, wie wir ihn selten erleben. Meine Männer meinen: wie sie - also ich - ihn uns selten vergönnt! Wohltuend, faul, einen Tag vergehen lassen, einfach so ein bisschen vergammeln, nichts vorhaben und nichts richtig machen müssen. Ich gestehe, unter normalen Umständen halte ich solche Tage schlecht aus, habe zumindest ein sehr schlechtes Gewissen. Man muss doch was machen! Wir machen einen Ausflug, wir treffen Freunde zum Wandern; wir gehen ins Museum, ins Theater, zumindest ins Kino; wir gehen im Minimum in den Prater spazieren, wenn uns sonst schon gar nichts einfällt. Beim Abendessen wundern wir uns, wie unaufgeregt, angenehm und rasch dieser Tag ...

