Die Börsen spiegeln die Erwartungen der Investoren an die Zukunft wider. Wenn das wirklich so ist, muss die derzeit anvisierte Zukunft ein ziemlich hoffnungsloser Ort sein. Der DAX-Kursindex (der DAX, bei dem die Dividenden nicht reinvestiert werden) befindet sich mittlerweile auf dem Niveau von 2006 (Stand: 21.03.2020). Das war doch das Jahr, in dem Deutschland die Fußballweltmeisterschaft ausgerichtet hat - lang ist es her! Fragt sich, ab wann DAX-Investoren endlich ein Ticket zurück in die Zukunft ...

