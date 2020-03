Das ging schnell! In nur drei Wochen ist der DAX um mehr als 30 % abgesackt. Zu Beginn des Jahres sah es noch so aus, als würde das neue Jahr so laufen wie das letzte. Nämlich immer weiter nach oben. Doch dann kam die Coronapanik dazwischen und hat die Kurse in die Tiefe stürzen lassen. Höchste Zeit also, aktiv zu werden und Aktien zu kaufen. Hier ist eine Auswahl meiner aktuellen Favoriten. 1. Wirecard Die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie hat schon das gesamte letzte Jahr eine Achterbahnfahrt erlebt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...