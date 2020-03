Lufthansa-Aktie im Fokus Aktionäre der Deutschen Lufthansa benötigen derzeit starke Nerven: Ihr Investment krachte am 18. März 2020 auf ein neues 5-Jahres-Tief und hat alleine in der 1-Monats-Betrachtung rund 38% an Wert verloren (1-Jahres-Verlust: 53%). Im Vorjahr hat die Lufthansa-Aktie an der Börse 16,5% an Wert eingebüßt während 2018 ein Kursverlust von 36,4% erzielt...

