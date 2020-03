Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Freitag nach zwei Tagen des Rückgangs um 3,8K Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen fiel gleichzeitig um 24K Kontrakte, nach zwei Tagen des Anstiegs. GBP/USD hat 1,2000 zum Ziel Am Freitag kam es im Cable zu einer Erholung vom vorherigen Flash Crash, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...