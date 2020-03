WELLINGTON (dpa-AFX) - Die neuseeländische Notenbank legt zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise ein großes Anleihekaufprogramm auf. Wie die Zentralbank am Montag in Wellington mitteilte, sollen in den kommenden zwölf Monaten Staatsanleihen im Wert von insgesamt bis zu 30 Milliarden neuseeländischen Dollar (etwa 16 Milliarden Euro) gekauft werden. Für Neuseeland ist dies ein historischer Schritt, weil die Notenbank - im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken auf der Welt - bisher keine Anleihen gekauft hat.



Pro Woche will die Zentralbank Anleihen im Wert von 750 Millionen Neuseelanddollar kaufen. Das klingt nach wenig, für Neuseeland ist es aber eine erhebliche Summe. Das Gesamtvolumen des Kaufprogramms beläuft sich auf etwas weniger als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung Neuseelands. Relativ übersteigt das Kaufprogramm damit sogar die Dimensionen der neuen Wertpapierkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB).



Die neuseeländische Zentralbank unterstützt mit ihren Käufen die Regierung, die ein großes Fiskalpaket zur Eindämmung der Virus-Folgen aufgelegt hat. In Erwartung eines hohen Anleiheangebots zur Finanzierung des Pakets waren die Kapitalmarktzinsen deutlich gestiegen. In einer ersten Reaktion auf die angekündigten Notenbankkäufe gingen die Renditen am Montag deutlich zurück. Ihren Leitzins hat die Zentralbank bereits auf ein Rekordtief von 0,25 Prozent gesenkt./bgf/jkr/mis