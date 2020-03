Die Bundesregierung will möglichst viele der entwickelten Ideen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie in die Praxis umsetzen. Fast 43.000 Teilnehmer haben sich am Wochenende beim Wir-Vs.-Virus-Hackathon der Bundesregierung an digitalen Projekten zur Bekämpfung der Coronavirus-Krise angemeldet. ?Das war offenkundig der größte Hackathon, der jemals weltweit durchgeführt wurde?, sagte der Schirmherr der Aktion, Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), in seinem Abschlussstatement (Video ab 48:16). Möglichst viele der 1.500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...