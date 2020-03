Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hält eine Nutzung personenbezogener Mobilfunkdaten im Kampf gegen das Coronavirus weiter nicht für angezeigt. "Bevor es tiefgreifende Einschnitte in die Freiheitsrechte, in die Bürgerrechte gibt, da muss schon deutlich gemacht werden, dass das absolut zwingend erforderlich ist", sagte Lambrecht im ZDF-"Morgenmagazin".

Das Robert-Koch-Institut habe bereits anonyme Daten bekommen, die erforderlich seien, um zu sehen, wie sich Bewegungsströme und Verhaltensweisen ändern. "Das ist es, worauf es momentan ankommt, und deswegen muss, bevor es zu weiteren Entscheidungen kommt, erst deutlich gemacht werden, dass es tatsächlich zwingend erforderlich ist", betonte die Justizministerin. "Und wenn es dazu käme, dann nur unter sehr, sehr hohen Hürden, es sind tiefgreifende Einschnitte, und bei aller Notwendigkeit über Regelungen und über Entscheidungen zurzeit darf man diese Verhältnismäßigkeit nicht aus dem Blick verlieren", verlangte die SPD-Politikerin.

Mit Blick auf das am Vortag verhängte Kontaktverbot betonte Lambrecht zudem, dieses solle nach zwei Wochen überprüft und könne auch verlängert werden. "Wir müssen abwarten, wie jetzt die Entwicklung sich zeigt, also ... ob dieses Kontaktverbot eingehalten wird, welche Konsequenzen sich daraus ergeben", sagte Lambrecht im ZDF-Morgenmagazin. In der Diskussion um die Einschränkung von Grundrechten sie immer abzuwägen, um was es gehe. "Es geht um Menschenleben, und deswegen werden wir jetzt nach zwei Wochen uns das sehr genau anschauen, wie die Entwicklung ist, und dann gegebenenfalls verlängern." Niemand wolle aber die Bewegungsfreiheit länger als nötig einschränken.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2020 04:56 ET (08:56 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.