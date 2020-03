Baden-Baden (ots) - Für Fußballfans gibt es auch einen Lichtblick in der durch die Coronakrise bedingten Pause: Ihre Idole versteigern besondere Sammlerstücke unter www.unitedcharity.de (http://www.unitedcharity.de), Europas größtem Charity-Auktionsportal, für den guten Zweck. So haben unter anderem Fans von Roman Bürki, Leon Goretzka oder Ilkay Gündogan die Chance, sich die getragenen oder signierten Trikots ihrer Stars direkt nach Hause zu holen und gleichzeitig eine gute Sache zu unterstützen, denn alle Erlöse kommen ohne Abzug Hilfsorganisationen zugute. Das ist aktuell umso wichtiger, denn gerade bei den Schwächsten zeigen sich Krisen meist umso härter - Organisationen bekommen weniger Spenden und Einrichtungen müssen sich darum sorgen, dass Mitarbeiter wegbrechen. United Charity ruft deshalb alle Stars dazu auf, ihre Herzensprojekte jetzt besonders zu unterstützen und weitere einmalige Auktionsgegenstände zu stiften.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man normalerweise nicht kaufen kann, für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Leben gerufen und erzielte seither mehr als 9,3 Millionen Euro. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4554175