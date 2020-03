Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die momentane Koordination der nationalen Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie als "nicht einfach" bezeichnet und vor einer Videokonferenz der Außenminister der Europäischen Union (EU) eine bessere Abstimmung gefordert. "Wir wollen mit den Außenministern beraten, wo können wir uns noch besser koordinieren", sagte Maas im ZDF-"Morgenmagazin" und verwies auf Bereiche wie die Rückholaktion für EU-Bürger, das Grenzmanagement und die Versorgung mit Medikament und Ausrüpstung vor Ort. "Da können wir, glaube ich, durchaus in Koordinationsfragen noch etwas zulegen in Europa", erklärte der Außenminister.

Die Rückholaktionen, die national organisiert würden, sollten miteinander abgestimmt werden. Mass brachte ein Register ins Spiel, in das jedes Land die Rückholflüge einträgt und so auch Plätze für Bürger anderer EU-Staaten frei machen könnte. Bilateral geschehe dies zum Beispiel schon mit Frankreich. "Das kann man so koordinieren, dass man die Flüge auch öffnet, da wo Platz ist, für die Angehörigen anderer EU-Staaten", erklärte er. Insgesamt hänge die schwierige Koordination aber auch damit zusammen, dass die Situation in den Ländern sehr unterschiedlich sei, räumte Maas ein.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2020 05:09 ET (09:09 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.