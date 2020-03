Nach den Worten von BDI-Präsident Dieter Kempf wird es in Deutschland infolge der Corona-Krise zu Wohlstandsverlusten kommen. "Wir werden eine Wohlstandseinbuße hinnehmen müssen", sagte Kempf am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".



Der Präsident des Industrieverbands wollte keine Prognose über das Ausmaß machen, aber in bestimmten Bereichen werde es "einen ganz deutlichen Einbruch geben". Die Krise biete aber auch "die Chance, Kräfte zu bündeln und neu zu starten". Schon im zweiten Halbjahr könne es eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität geben. In der "Bild"-Sendung sprach sich Kempf nicht grundsätzlich gegen eine staatliche Beteiligung an gefährdete Unternehmen aus, auch wenn "jede Form der marktwirtschaftlichen Hilfestellung" besser als "eine temporäre staatliche Beteiligung".



Zu einem "totalen Breakdown" der Wirtschaft wird es nach Kampfs Überzeugung nicht kommen, da die Substanz der deutschen Wirtschaft gut sei und man in Deutschland deutlich früher als in Italien mit maßvollen Maßnahmen begonnen habe.