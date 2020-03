Bonn (www.aktiencheck.de) - Als vor etwa einem Monat erstmals Bedenken über die weltweite Ausbreitung des Coronavirus aufkamen, verlor der US-Dollar wegen des starken Rückgangs der Zinserwartungen in den USA gegenüber den meisten anderen G10-Währungen an Boden, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...