Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AGUnternehmen: SFC Energy AG ISIN: DE0007568578Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 23.03.2020 Kursziel: 9,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 13.02.2020: Herabstufung von Hinzufügen auf Reduzieren Analyst: Dr. Karsten von BlumenthalFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herauf aber senkt das Kursziel von EUR 11,40 auf EUR 9,40. Zusammenfassung: SFC Energy hat die Guidance für 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie und des deutlichen Ölpreisrückgangs zurückgezogen. Das Management geht davon aus, dass sich die Nachfrage in den Segmenten Industrie und Öl & Gas im zweiten und dritten Quartal erheblich verlangsamen wird. Im Segment Defence & Security erwartet SFC im ersten Halbjahr eine deutliche Verzögerung der Nachfrage. Da wir nicht genau wissen, wie lange die Covid-19-Pandemie andauern wird und wie schwer die globale Rezession sein wird, ist es schwierig, die wahrscheinlichen Auswirkungen auf SFC abzuschätzen. Wir senken unsere Prognosen für 2020E und die folgenden Jahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR9,40 (zuvor: EUR11,40). Nach dem jüngsten Kursrückgang stufen wir die Aktie von Reduzieren auf Hinzufügen hoch. First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to ADD but decreased the price target from EUR 11.40 to EUR 9.40. Abstract: SFC Energy has withdrawn 2020 guidance due to the covid-19 pandemic and the significant fall in the oil price. Management expects demand in the Industry and Oil & Gas segments to slow considerably in Q2 and Q3. In the Defence & Security segment, SFC expects a significant delay in demand in the first half of the year. As we do not know exactly how long the covid-19 pandemic will last, and how severe the global recession will be, it is difficult to estimate the likely impact on SFC. We lower our forecasts for 2020E and the following years. An updated DCF model yields a new price target of EUR9.40 (previously: EUR11.40). Following the recent share price decline, we upgrade the stock from Reduce to Add. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20327.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.