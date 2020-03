Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der unverminderten Ausbreitung des Corona-Virus außerhalb Asiens setzte sich in der vergangenen Berichtswoche zunächst die massive Verunsicherung an den Finanzmärkten fort, so die Experten von Union Investment.Angesichts der Unsicherheit über die weltweite Wirtschaftsentwicklung habe es sowohl an den Aktien- als auch den Anleihemärkten weitere Verluste gegeben. Die massiven Eingriffe der Notenbanken hätten aber im Verlauf des Freitags zumindest für eine erste Stabilisierung an den Märkten gesorgt. Dies habe auch für Gold gegolten, während der US-Dollar als sogenannte Funding-Währung in der vergangenen Berichtswoche aufgrund einer weltweit hohen Nachfrage gesucht gewesen sei und zum Beispiel gegenüber dem Euro habe aufwerten können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...