FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.03.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 215 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BRITVIC PRICE TARGET TO 770 (940) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 540 (770) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3130 (3390) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 530 (710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 80 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 175 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 1860 (2275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 405 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 760 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MONEYSUPERMARKET TO 'OVERWEIGHT'('EQUAL W.'); TARGET 310(360)P - BARCLAYS RAISES PEARSON TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 540 (520) P - BERENBERG RAISES BURFORD CAPITAL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 810 PENCE - BERENBERG RAISES DOMINO'S PIZZA TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 250 (225) PENCE - BERENBERG RAISES PLUS500 TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 860 (790) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 355 (360) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 940 (1140) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 235 (280) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS WEIR GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 950 (1300) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2140 (2100) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 770 (820) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 800 (1150) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 300 (760) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS STOBART GROUP LTD PRICE TARGET TO 39 (123) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 150 (225) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 390 (520) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BREWIN DOLPHIN PRICE TARGET TO 300 (425) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1140 (1255) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 160 (350) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 150 (185) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NCC GROUP PRICE TARGET TO 200 (255) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SANNE GROUP PRICE TARGET TO 700 (735) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2310 (3100) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 300 (400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RATHBONES TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1430 (1710) P - JPMORGAN CUTS OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 1250 (1462) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VECTURA GROUP PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES SSP GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 400 (650) PENCE - LIBERUM CUTS SPEEDY HIRE PRICE TARGET TO 72 (86) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3000 (3400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BAT PRICE TARGET TO 3100 (3000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5300 (5000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2300 (3150) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 185 (340) PENCE - UBS RAISES ASHMORE GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 435 (540) PENCE - UBS RAISES JUPITER FUND TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 180 (335) PENCE - UBS RAISES MAN GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 145 (155) PENCE



