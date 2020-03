FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem täglichen Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 20 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,38 Prozent. Am Freitag hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern. Seit diesem Montag bietet die EZB jeden Tag einen Dollar-Tender mit siebentägiger Laufzeit an.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2020 06:06 ET (10:06 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.