An der Wall Street dürften die Aktienkurse am Montag nahtlos an die üppigen Verluste vom Wochenschluss anknüpfen. Der Aktienterminmarkt deutet Verluste von über 3 Prozent für alle wichtigen Indizes an. Auch die Ölpreise geben wieder nach und belasten damit die US-Börsen. Gerade der massive Preisverfall bei Erdöl im Zuge der Coronavirus-Pandemie manifestiere die Rezessionssorgen, heißt es im Handel. Die werden angesichts der unklaren Wirtschaftshilfen nicht kleiner.

Denn um das geplante gigantische Hilfsprogramm in den USA gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Coronakrise ist ein heftiges Tauziehen entbrannt. Bei einer ersten Abstimmung im Kongress scheiterte das bis zu 2 Billionen Dollar schwere Maßnahmenpaket am Widerstand der Demokraten. Die Opposition kritisierte, dass das Vorhaben zu kurz greife und Arbeitnehmer nicht ausreichend schütze. Auch wenn sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich zeigt, dass es eine Einigung geben werde, zeigen sich Anleger enttäuscht.

"Der Aktienterminmarkt erhält einen Nackenschlag vom Umstand, dass das Hilfspaket im Senat nicht vorankommt", sagt der leitende Aktienhändler Andy Maynard von China Renaissance Securities. Wie nötig die USA die wirtschaftlichen Hilfen gebrauchen können, verdeutlichen die aktuellen Fallzahlen: Durch die Coronavirus-Pandemie sind in den USA binnen 24 Stunden mehr als 100 Menschen gestorben. Landesweit steckten sich mehr als 32.000 Menschen mit dem neuartigen Coroanavirus an. Im Kampf gegen die Pandemie hat US-Präsident Donald Trump die Einrichtung von Feldlazaretten in besonders stark betroffenen Regionen der Vereinigten Staaten angeordnet.

March 23, 2020

