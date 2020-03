++ Europäische Aktien fallen zu Beginn der Woche ++ DE30 versucht, die Marke von 8.600 Punkten zurückzuerobern ++ MTU (MTX.DE) setzt den Betrieb in einigen Produktionsstätten aus ++Die globalen Aktienmärkte erleben zu Beginn der neuen Woche starke Rückgänge, da die Zahl der Corona-Toten am Wochenende in die Höhe geschnellt ist und der US-Senat sich nicht auf ein Coronavirus-Hilfspaket einigen konnte. Die Diskussionen werden jedoch fortgesetzt, sodass am Nachmittag einige damit zusammenhängende Schlagzeilen auftauchen könnten. Deutschland könnte bis zu 350 Milliarden EUR neue Schulden aufnehmen Bislang hat die Bundesregierung in diesem Jahr 150 Milliarden EUR zusätzliche Kredite für den Kampf gegen das Coronavirus aufgenommen. Auch wenn die Zahl an sich groß erscheinen mag, ist sie vielleicht nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...