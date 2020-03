PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich sind Medienberichten zufolge zwei weitere Ärzte nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Ein 66-jähriger Gynäkologe und Geburtshelfer aus Mülhausen (Mulhouse) in der stark betroffenen Region Grand Est sei am Sonntag im Universitätsklinikum Dijon gestorben, berichtete die Regionalzeitung "Dernières Nouvelles d'Alsace" am Montag. Er habe bis zum 12. März in Mulhouse praktiziert und sich wahrscheinlich dabei infiziert, schrieb die Zeitung unter Berufung auf die Klinik. Anschließend sei er in sein Landhaus in der Region Burgund gereist und dort schließlich mit Atemproblemen ins Krankenhaus gekommen.



Ebenfalls in der Region Grand Est starb ein 60-jähriger Allgemeinmediziner. Er sei am Mittwoch mit Atemwegsproblemen in eine Klinik in Saint-Avold eingeliefert worden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt. Die gesamte Region Grand Est, die auch an Deutschland grenzt, ist einer der Epidemie-Brennpunkte in Frankreich.



Am Wochenende war ein rund 60-jähriger Notarzt in Compiègne rund 80 Kilometer nördlich von Paris nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Bei ihm soll es sich um den ersten Arzt in Frankreich handeln, der an Covid-19 erkrankt und gestorben ist./nau/DP/mis