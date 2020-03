Im anhaltend schwachen Gesamtmarkt kann sich die Aktie der Commerzbank am Montag etwas stabilisieren. Die Papiere der Deutschen Bank zählen mit einem Plus von rund einem Prozent sogar zu den wenigen Gewinnern im DAX. Die Aareal Bank setzt ihre rasante Talfahrt derweil nahezu ungebremst fort. Die Aktie des Immobilienfinanzierers sackt am Montag erneut um mehr als 13 Prozent ab. Damit trägt sie nicht nur die rote Laterne im ohnehin schwachen MDAX, sondern markiert bei 12,36 Euro auch den tiefsten ...

