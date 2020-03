BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Immobilienwirtschaft verlangt mehr Ausgewogenheit beim Mietenmoratorium und eine stärkere Berücksichtigung der Situation von Kleinstvermietern. Das vom Bund wegen der Corona-Krise entworfene Gesetz, soll Mieter und Vermieter vor Insolvenzen, Kündigungen und Zwangsräumungen schützen.

Der Präsident des Zentralen Immobilien Ausschuss ZIA, Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, Andreas Mattner sagte am Montag, der Erstentwurf zum Mietenmoratorium sei ausgewogener gewesen. Denn dort seien auch die Lasten etwa für Verpflichtungen des Vermieters wie beispielsweise Stromzahlung auf alle Mietverhältnisse, nicht nur die der Verbraucher berücksichtigt gewesen.

Positiv sei aber die Übernahme des ZIA Vorschlages, dass die Vorschriften erst einmal nur für drei Monate gelten sollen. "Jeder Tag zählt, um am Ende der Branche, die 10 Prozent der Arbeitnehmer beschäftigt, vor Massenpleiten zu bewahren", so Mattner. Wichtig sei es, die Frist zur Nachzahlung der versäumten Miete auf fünf Jahre zu strecken. Alles andere sei unrealistisch für Vermieter und Mieter.

Handlungsbedarf sieht Mattner noch bei den Bedürfnissen von kleinen Vermietern.

"Bei den Hilfsprogrammen muss die Mitte zwischen den kleinen Unternehmen und den großen ab 2.000 Mitarbeitern, in der sich die Branche überwiegend bewegt, noch stärker berücksichtigt werden", so Mattner. "Alle Beteiligten müssen auch nach Verabschiedung aller Gesetze und Programme weiter an Änderungen arbeiten."

March 23, 2020

