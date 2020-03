FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Stützungsmaßnahmen der US-Notenbank Fed haben dem Dax am Montagmittag Rückenwind verliehen. Der deutsche Leitindex kletterte auf ein Tageshoch. Dabei fiel er zuletzt noch um rund ein Prozent auf 8834,60 Punkte. Nachdem die US-Notenbank Fed bereits zuletzt umfangreiche Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft ergriffen hatte, kündigte sie nun weitere Käufe von Staatsanleihen und von Hypothekenpapieren an. Am Morgen war der Dax noch um rund 5 Prozent abgesackt.



Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dämmte sein Minus ebenfalls ein und sank zuletzt noch um knapp 1 Prozent auf 2525,30 Punkte. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial zeichneten sich zuletzt sogar Auftaktgewinne ab./mis/jha/