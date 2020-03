Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte erleben zu Beginn der neuen Woche starke Rückgänge, da die Zahl der Coronavirus-Toten am Wochenende in die Höhe geschnellt ist und der US-Senat sich nicht auf ein Coronavirus-Hilfspaket einigen konnte, so die Experten von XTB. Die Diskussionen würden jedoch fortgesetzt, sodass am Nachmittag einige damit zusammenhängende Schlagzeilen auftauchen könnten. ...

