TOKIO (dpa-AFX) - Japans Olympisches Komitee stellt sich ebenfalls auf eine mögliche Verschiebung der Sommerspiele in Tokio ein. "Wir müssen eine Verlegung in Betracht ziehen, wenn wir die Sicherheit der Athleten berücksichtigen", sagte JOC-Präsident Yasuhiro Yamashita am Montag. Eine solche Maßnahme würde "Zugeständnisse von vielen Leuten" erfordern. "Es wäre sehr hart", fügte Yamashita hinzu.



Zuvor hatten auch Tokio-Organisationschef Yoshiro Mori und Premierminister Shinzo Abe von einer möglichen Olympia-Verschiebung gesprochen. Das Internationale Olympische Komitee hatte sich am Sonntag einen Vier-Wochen-Zeitraum für eine finale Entscheidung gegeben./tk/DP/mis