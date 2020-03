Die Ankündigung der US-Notenbank, praktisch unbegrenzte Anleihekäufe zu tätigen, treibt denn DAX ins Plus. Nach Mitteilung des Offenmarktausschusses FOMC will die Federal Reserve alleine in dieser Woche Treasuries für 375 Milliarden US-Dollar kaufen und Hypothekenpapiere für 250 Milliarden. Darüber hinaus will sie mit dem Ankauf von Papieren der staatlichen Finanzagenturen beginnen, die überwiegend mit verbrieften Krediten zum Erwerb von Wohneigentum in Appartementhäusern hinterlegt sind. Der DAX liegt nun 0,5 Prozent im Plus.

March 23, 2020

