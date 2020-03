Berlin (ots) - AfD-Bundesvorstandsmitglied Stephan Protschka erklärt zu den Herausforderungen der Corona-Krise:"Die Corona-Krise legt zurzeit das gesamte Leben in Deutschland lahm. Die Sorge um die Gesundheit und das Wohl unserer Familien und Freunde dominiert nun unseren Alltag und lässt uns auf das Wesentliche besinnen. Auch wenn die meisten von uns die Krise gesundheitlich unbeschadet überstehen werden, können wir trotzdem davon ausgehen, dass Deutschland in eine nie dagewesene Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik schlittert. Diese ökonomischen Folgen der Corona-Krise treffen alle. In dieser Situation muss der Staat schnell handeln und sich auf seine Kernkompetenzen besinnen: die Sicherheit der Bürger und die Durchsetzung des Rechts.Die Krise hat der Gesellschaft schlagartig gezeigt, welche Themen tatsächlich wichtig sind. Dazu gehören nicht:1. Die Klimapolitik und die dazugehörige Energiewende. Energie-Sicherheit hat Priorität.2. Die EU: Nationalstaaten handeln souverän, schnell und autark. Brüssel kann keine Hilfe und Sicherheit gewährleisten.3. Flüchtlingsaufnahme aus Drittstaaten. Jetzt ist die Versorgung der eigenen Bevölkerungvorrangig. Weitere grüne Ideen wurden als Utopien entlarvt. Die den Grünen verhasste individuelle Mobilität erweist sich als einzige sichere Möglichkeit, sich ohne große Ansteckungsgefahr fortzubewegen. Bahnen und Busse sind Virenschleuder.Um die Krise möglichst unbeschadet zu überstehen, sind folgende Maßnahmen sofort umzusetzen:- Steuererlass statt Kredite: Die Bundesregierung nutzt die Krise,um sich als Helfer in der Not aufzuspielen. Gleichzeitig macht sieaber den Mittelstand abhängig vom Staat. Schneller undunbürokratischer ginge es mit Steuererlassen. Das Land Bayern gehthier bereits mit einem guten Beispiel voran und hat angekündigt, alleSteuervorauszahlungen an Unternehmen zurückzuzahlen. (http://ots.de/BNN77s)Dies reicht allerdings nichtaus. Die Steuererlasse sollten auch bei den Bürgern ankommen, um dieheimische Wirtschaft aufrecht zu erhalten. Dies kann unkompliziertdurch das Reduzieren der Mehrwertsteuer geschehen. - Die Bürger müssen animiert werden, wieder mehr "Made in Germany"zu kaufen. So kann das Geld unserer eigenen Wirtschaft zugutekommen. - Die Internetleitungen müssen den zahlreichenHome-Office-Arbeitsplätzen standhalten. Daher muss derInternetverkehr entlastet werden. Öffentlich-Rechtliche sollten ihrOnline-Unterhaltungsangebote auf ein Minimum zurückfahren. Youtube-und Facebook-Kanäle der Öffentlich-Rechtlichen sollten unverzüglichihren Betrieb einstellen. Eine Webseite zur Informationsbeschaffung(neben Rundfunk und Fernsehen) ist völlig ausreichend. - Weitestgehende Reduzierung aller Zahlungen an die EU auf dasMinimum. Von jedem Euro, den Deutschland an die EU zahlt, bekommenwir circa 47 Cent in Form von Subventionen zurück. Geld wird jetzt imInland für die Unterstützung der Wirtschaft benötigt. Der größteEU-Subventionstopf "Agrar- und Landwirtschaft" muss an die heimischenLandwirte umgelenkt werden, um die Versorgungssicherheit der Nationzu gewährleisten, beispielsweise um Löhne für Erntehelfer zu zahlen. - Die größte Gefahr für die Landwirte, nämlich die Novellierungder neuen Düngeverordnung, muss unverzüglich ausgebremst werden. InZeiten der nationalen Krise ist die Versorgung vor Ort umsowichtiger. Dafür muss die Landwirtschaft intensiviert werden. Dieneue Düngeverordnung zerstört die Ertragsmenge und macht uns nochweiter abhängig von Lebensmittelimporten; ein absolut fataler Schrittund ein nicht einschätzbares Risiko in der Krise. - Sofortiger Stopp aller Flüchtlingseinreisen. Die Gemeinden sindderzeit massiv überlastet mit der Koordinierung der Corona-Krise.Gleichzeitig ist es völlig unverantwortlich, Menschen ohnegesundheitliche Überprüfung einreisen zu lassen." Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/4554532