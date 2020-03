Wien (www.fondscheck.de) - Viele Verantwortliche aktiver Fonds schaffen es auch in der Krise nicht, besser als ihre Vergleichsbarometer abzuschneiden, so die Experten von "FONDS professionell".Zu diesem Schluss komme die Ratinggesellschaft Morningstar in einer Analyse der Performance-Kennzahlen wichtiger Fondskategorien. Demnach habe es das Gros der Aktien-, Renten- und Mischfondsmanager in dem seit Ende Februar andauernden Kursverfall nicht geschafft, die Verluste einzudämmen und dadurch besser als die Benchmarks dazustehen. ...

