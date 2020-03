Die Ankündigung neuer Stützungsmaßnahmen von Seiten der US-Notenbank Fed haben den Börsen am Montagnachmittag eine rasante Erholung von ihren Anfangsverlusten beschert. So notierte der deutsche DAX gegen 13.20 Uhr zeitweise mit einem Plus von 1,46 Prozent bei 9.059,10 Punkten, fiel dann aber wieder knapp ins Minus zurück. Im Frühhandel hatte der DAX noch Verluste um die 5 Prozent verzeichnet.In Wien ...

