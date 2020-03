Gesunden Montag-Vormittag und Choose Optimism! Die Good News sind, dass die Wiener Börse ihre brutale Corona-Underperformance im Vergleich zu anderen Märkten in den vergangenen zweeinhalb Handelstagen fast vollständig abgebaut hat. Symbolisch sage ich, dass der "Offene Brief aller" geholfen hat und natürlich vor allem das Leerverkaufsverbot, ich finde aber, da hat man zu lange zugeschaut. Wer jedoch Mitte der Vorwoche nicht verkauft hat, hat sich zumindest ATX-Niveaus von 1600 erspart. Freilich keine Ahnung, wie es weitergeht. Wie erratisch momentan alles ist, zeigt ein Blick auf den Top/Flop-Screenshot vom Freitag: FACC schaffte mit +26,48 Prozent das höchste Tagesplus eines ATX-Werts in der ATX-Geschichte und das just an jenem Tag, an dem FACC aus dem ATX ...

