Berlin (ots) - Zum Beschluss des Rettungspakets des Bundeskabinetts sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Gut, dass die Bundesregierung keine Zeit verliert"-"Es ist gut, dass die Bundesregierung jetzt keine Zeit verliert.Das Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der Wirtschaft ist zu Rechtgroß angelegt, um den Unternehmen schnell, unbürokratisch undpassgenau zu helfen. Das Wasser steht vielen Unternehmen bis zumHals. -Es kommt auf jeden Tag an. Die Wirtschaft braucht jetztLiquidität. Auch die Kreditprogramme über die KfW müssen unverzüglichab kommender Woche laufen und die Mittel für unsere Unternehmenbereitstehen. Entscheidend ist, dass die Politik alle Staatshilfenschnell, unbürokratisch und möglichst passgenau anbietet. -Das Kreditprogramm der KfW erlaubt, Finanzierungsprobleme inUnternehmen rasch anzugehen. Lobenswert ist, dass die Regierung keinefinanziellen Grenzen aufzeigt und die Kreditbedingungen verbesserthat. Sorgen um endliche Mittel und ein Windhundrennen sind unnötig. -Die Staatsgarantie hilft den Unternehmen, an frisches Geld zukommen. Die Beteiligungsmöglichkeiten für den Staat sind in dieserSituation vertretbar, wenn Unternehmen nur so vor der Insolvenzgerettet werden können." Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4554653