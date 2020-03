Erst am 12. März kündigte der Schnitten-Konzern Manner an, der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 0,80 Euro vorschlagen zu wollen, nun wurde dies revidiert. Es sollen, wegen den Ereignissen um Covid-19, 0,4 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, teilt das Unternehmen mit. "Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner bilanzfeststellenden Sitzung am 07. April 2020 sowie der Genehmigung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai 2020 würde die Gesamtausschüttung an die Aktionäre 756.000 Euro betragen", wie es heißt.

Den vollständigen Artikel lesen ...