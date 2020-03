HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg sieht angesichts der Corona-Viruskrise bei Zooplus ein gutes Zeitfenster für einen Einstieg. Experte James Letten nahm den plötzlichen Zulauf im Online-Handel angesichts der Ladenschließungen im stationären Handel zum Anlass, um seine bisherige Einschätzung der Aktie auf den Kopf zu stellen. Er stufte die Papiere des Online-Tierbedarfhändlers in einer am Montag vorliegenden Studie um gleich zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hoch. Das Kursziel wurde von 60 auf nun 136 Euro mehr als verdoppelt.



Der Experte rechnet damit, dass Zooplus der Ladenkonkurrenz Marktanteile abnehmen und in der Online-Welt den Branchengiganten Amazon abhängen kann. Fest macht er dies zum Beispiel an Anfragen von Verbrauchern in der Google-Suchmaschine, die sich in Italien verfünffacht und in anderen europäischen Märkten immerhin verdoppelt hätten. Dies widerlege seine bisherige Kritik, dass Zooplus bei der Gewinnung von Neukunden zu stark von Google abhängig ist.



Letten glaubt, dass das Logistik-Netzwerk und gute Lagerbestände im gegenwärtigen Umfeld von Vorteil sein werden. Zooplus sei ein Online-Händler in einer defensiven Marktnische mit Barreserven. Die Bewertung der Aktie spreche auf Sicht von 12 Monaten für einen Kauf. Bisherige Sorgen um die Strategie und die Positionierung verlören damit an Bedeutung./tih/ajx



Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie.



Analysierendes Institut Berenberg.



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0005111702

ZOOPLUS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de