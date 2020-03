Mainz (ots) -Woche 13/20Dienstag, 24.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.20 ZDF-HistoryDas Boot - Die DokumentationGejagteDeutschland 20207.05 ZDF-HistoryDer Zweite Weltkrieg - Das sollten Sie wissenDeutschland 20197.50 ZDF-HistoryEin deutscher Held:Fredy Hirsch und die Kinder des HolocaustDeutschland 20198.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.35 ZDF-HistoryDie großen Fälscher der GeschichteDeutschland 20169.05 Mafia - Die Paten von ChicagoAl Capones erster MordUSA 2017( weiterer Ablauf ab 09.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:10.25 Mafia - Die Paten von ChicagoStraßenkriegUSA 201711.05 Mafia - Die Paten von ChicagoValentinstagUSA 201711.50 Mafia - Die Paten von ChicagoEntscheidungUSA 2017( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen )Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:23.10 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-SystemChina 201923.40 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong UnGroßbritannien 20180.35 heute journal1.05 Operation RubikonDeutschland 20202.05 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster FeldherrGroßbritannien 20192.50 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der IranNeue KriegeUSA 20183.35 Geheimes Israel - Der MossadÜberlebenskampfDeutschland 20194.20 Geheimes Israel - Der MossadPermanente BedrohungDeutschland 2019Woche 13/20Mittwoch, 25.03.Bitte Programmänderungen beachten:5.45 Leschs KosmosErnährungstrends: Wie gesund sind Low, Slow & NoDeutschland 2019"Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Eine Super-Kanone für Saddam Hussein" entfällt6.15 plan b: Teller statt TonneDer Wert des EssensDeutschland 2018"Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz:Atomwissenschaftler als Zielscheibe" um 6.30 Uhr entfällt6.45 ZDFzoomRegional einkaufen - gute Idee oder Mogelpackung?Deutschland 20187.15 plan b: Ackern für die ZukunftNatürliche Landwirtschaft in Feld und GartenDeutschland 2018"Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Explosion imLabor" entfällt7.45 Leschs KosmosBurnout: Hysterie oder Epidemie?Deutschland 2016"Deadly Intelligence - Wissenschaftler im Fadenkreuz: Die Anthrax-Ermittlungen" um 8.00 Uhr entfällt8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 plan b: Glückliche Familien - zufriedene ChefsDie neue Vereinbarkeit von Job und PrivatlebenDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen )Woche 13/20Donnerstag, 26.03.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:6.45 Risiko Mikroplastik - Lesch fragt nachDeutschland 2019"Mysterien des Weltalls: Die Erde nimmt ihre Wunder zurück"entfällt7.30 plan b: Null MüllSchluss mit dem AbfallwahnsinnDeutschland 20187.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.00 Klima außer KontrolleDie FaktenGroßbritannien 2019"Leschs Kosmos: Klima im Wandel - Keiner stirbt für sich allein"entfällt8.45 Klima außer KontrolleAuswirkungen und StrategienGroßbritannien 20199.30 Extinction Rebellion - Radikal fürs KlimaDeutschland 202010.15 plan b: Die Reparatur-RevolutionWeiternutzen statt wegwerfenDeutschland 201810.45 plan b: Fair statt billigMehr Geld für BauernDeutschland 201711.15 Schmutzige Baumwolle - Sklaven der TextilindustrieFrankreich 201912.00 Luxusgut LebensraumDeutschland 2019"Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie" entfällt12.45 plan b: Weniger ist mehrVom Glück anders zu wirtschaftenDeutschland 2018( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )Woche 14/20Montag, 30.03.Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten:7.00 Trinken ohne Limit - Die verborgene AlkoholsuchtDeutschland 2019"Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet" entfällt7.45 plan b: Gemeinsam statt einsamVom heilsamen MiteinanderDeutschland 2019"Volk auf Droge - Der verlorene Kampf gegen Kiffen, Koks & Co."entfällt8.15 plan b: Das Haus von MorgenWie Bauen revolutioniert wirdDeutschland 20188.45 plan b: Kleine Miete - tolle WohnungGünstig wohnen in der CityDeutschland 2017( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4554689